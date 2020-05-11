Resmi Gazete'nin 9 Mayıs tarihli sayısında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ilanına göre, ihale için son teklif verme tarihi 20 Temmuz'a uzatıldı.

ÖİB, işletmelerin özelleştirileceğini 20 Şubat tarihli Resmi Gazete'de duyurmuş ve ihale için son teklif tarihini 13 Nisan olarak belirlemişti.

ÖİB, 26 Mart'ta yayımladığı ilanla söz konusu HES'lerin ihalesi için son teklif tarihini 1 Haziran'a kadar uzatmıştı.