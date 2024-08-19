Ahes GYO talep toplamaya hazırlanıyor! Ahes Gayrimenkul kaç lot verir?
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arz takvimi işliyor. Ahes Gayrimenkul, 'AHSGY' BIST kodu ile talep toplamak için hazırlanıyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 75-80'lik kısmını 'mevcut arsaları geliştirme ve inşaat finansmanı' olarak kullanacak. Peki, Ahes GYO ne zaman talep toplamaya başlayacak? İşte, detaylar...
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Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firmanın 13 lot ile 125 lot arasında vermesi bekleniyor. 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25.64 olarak belirlendi. Peki, Ahes GYO ne zaman talep toplamaya başlayacak, fonu nasıl kullanacak? İşte, detaylar...
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AHES GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 25,50 TL olarak belirlendi.
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AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT DAĞITACAK?
50 milyon lot dağıtacak firmanın olasu lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL).
- 700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL).
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AHES GAYRİMENKUL NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?
Firma 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 5-10 Finansal borç ödemesi.
Yüzd 5-10 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri.
Yüzd 80-90 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı.
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AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Ahes Gayrimenkul 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.64 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak.
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