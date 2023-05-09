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AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı 

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin nisan ayında 164,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi

Giriş: 09.05.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı 
AA

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, yazılı açıklamasında, birliğin nisan ayında dış satımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış sağladığını belirtti.

Söz konusu ayda Türkiye geneli sektör ihracatının 868 milyon dolara ulaştığını aktaran Memiş, "Birliğimiz nisan ayında 164,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AHBİB olarak bu performansla ülke ihracatına yüzde 19 oranında destek verdik." ifadesini kullandı.

Memiş, AHBİB'in nisan ayında 164 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Birliklerinin nisan ayı ihracatını değerlendiren Memiş, şunları kaydetti:

"Nisan ayında birliğimizin en çok ihraç ettiği ürün grupları listesinde yüzde 21 artış ve 60,5 milyon dolarla bakliyat birinci, 35 milyon dolarla pastacılık ürünleri ikinci, yüzde 59 artış ve 19 milyon dolarla bitkisel yağlar üçüncü sırada yer aldı. Birliğimiz, Irak'a yüzde 37 artışla 58 milyon dolarlık, Suriye'ye 10 milyon dolarlık ve Rusya'ya da yüzde 168 artışla 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

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