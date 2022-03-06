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'Ah Nerede?' Serpil Nur ortaya çıktı - Magazin haberleri

Serpil Nur: Bizim zamanımızda bu kadar maddiyat yoktu

Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Serpil Nur ile buluştuk. 'Yeşilçam'ın unutulmaz yapımı 'Ah Nerede' filminde de rol alan Nur, hem geçmişi hem de şimdilerde neler yaptığını anlattı

06.03.2022 - 08:17 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • Nostalji yolculuğumuzda bu haftaki konuğumuz, müzisyenlik kariyerinin yanı sıra, 'Umudumuz Şaban', 'Baba Bizi Eversene' ve 'Ah Nerede' gibi akıllara kazınan 'Yeşilçam' filmlerinde rol alan Serpil Nur... Uzun yıllardır gözlerden uzak sakin bir hayatı olan oyuncu ile sanat yolculuğunu konuştuk. Nur, Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Hulusi Kentmen ile rol aldığı 'Ah Nerede' filmiyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

  • Serpil Hanım öncelikle nasılsınız?

    Çok iyiyim, teşekkür ederim.

    Nerede yaşıyorsunuz?

    Antalya'da.

    İstanbul'u neden terk ettiniz?

    Antalya'da yazlığım vardı. Zaten sık sık gidiyordum artık yerleştim. Çocuklarımdan biri Londra'da, diğeri de İstanbul'da ünivesite okuyor. Büyüdükçe kendilerine ait yaşamlar kurdular. Tek başına yaşamayı seçtiler. Eski İstanbul da yok malum. Ben de böyle bir karar aldım.

  • Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

    Antalya'nın yerel gazetelerinde gazeteciliğe başladım. Kemer Gözcü Gazetesi'nde çalıştım. Ardından da Gün Haber'de köşe yazarlığı ve röportajlar yapıyorum. İstanbul'a oranla Antalya'da daha aktif hayatım oldu ve insanlara daha çok dokunduğumu fark ettim bu da beni mutlu etti.

  • Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

    Ben aslında şarkıcıydım. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası beni keşfetti. Behiye Aksoy manevi annem gibiydi. Maxim gazinolarında ve İstanbul Gelişim Orkestrası'nda çalıştım. Şarkıcılık yaparken, 'Ah Nerede' filminin çekimleri başlayacaktı. Filmde oynayan Nilgün Atılgan da kuzenimdi. O vesile oldu. Barış Manço ile sahne hayatından tanışıyorduk. O da film teklifinde bulundu. Barış Manço'nun ilk ve tek filmi olan 'Baba Bizi Eversene' filminde rol aldım. Arka arkaya bu filmlerde rol aldıktan sonra bir gün telefonum çaldı. Telefonu açtım; 'Ben Kemal Sunal' dedi, kaldım... 'Ne alaka?' dedim. 'Ben de Elizabeth Taylor' dedim, kapadım telefonu... İki dakika sonra bir daha aradı. Ardından baktım gerçekten de o. Sonra 'Seninle film yapmak istiyorum' dedi. 'Neden ben?' dedim. O da 'Neden olmasın?' dedi. O zaman da Fatma Girik ile yapım şirketi kurmuşlardı. 'Umudumuz Şaban' filminde Kemal Sunal ile oynadık. Az filmde rol aldım ama o filmlerde hep akıllara kazınan yapımlardı. Bu da benim şansım oldu.

  • Oyunculuk eğitiminiz var mıydı?

    O dönem hangimizin vardı ki... Çoğumuz doğaçlama oynuyorduk. Şimdi koçlar var. O zaman Orhan Aksoy, Kartal Tibet ve Oksal Pekmezoğlu gibi kemera arkasındaki ustalar oyunculuğumuzu şekillendiriyordu.

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