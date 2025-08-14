Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ve oyuncuları
Ah Leyla Vah Kerem filmi, beyaz perdenin ardından 14 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemeseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı film, Gün Doğa Sarı tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ve oyuncuları...
Ah Leyla Vah Kerem filmi bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu'nun paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Film, yeni evlenen Leyla ve Kerem çiftinin hikayesini konu alıyor. Peki, "Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
AH LEYLA VAH KEREM KONUSU NEDİR?
Leyla ve Kerem İtalya’da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Her şey normale dönünce sıra Leyla’nın ailesi ile tanışmaya gelir. Anne ve babasını kazada kaybeden Kerem için eşinin ailesiyle tanışmak büyük bir heyecan yaratır. Leyla ise oldukça gergindir. Tüm ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından, Sinan’ın üzülmesinden korktuğu için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretse de bu karşılaşmaya engel olamaz.
Dolandırıcı kardeş Levent yüzünden düştükleri nezarethane ile başlayan olaylar Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder. Dindar görünen ağabey Mehmet’in kumarhane işletiyor olması arada kaynasa da Leyla’nın babası Kani’nin bitmek bilmeyen çapkınlıkları ve en sonunda büyücü halanın Kerem’e büyü yapma çabası bardağı taşıran son damla olur. Kerem, Leyla’yı terk eder. Şimdi tüm aile yaptıklarını telafi etmek için Kerem’i yolundan döndürmek için seferber olacaktır.
AH LEYLA VAH KEREM OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı’nın yer alıyor.
