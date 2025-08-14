Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman çekildi?

        Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ve oyuncuları

        Ah Leyla Vah Kerem filmi, beyaz perdenin ardından 14 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında sinemeseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Dilek Aydoğdu'nun kaleme aldığı film, Gün Doğa Sarı tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:01 Güncelleme: 14.08.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ah Leyla Vah Kerem filmi bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu'nun paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Film, yeni evlenen Leyla ve Kerem çiftinin hikayesini konu alıyor. Peki, "Ah Leyla Vah Kerem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          AH LEYLA VAH KEREM KONUSU NEDİR?

          Leyla ve Kerem İtalya’da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Her şey normale dönünce sıra Leyla’nın ailesi ile tanışmaya gelir. Anne ve babasını kazada kaybeden Kerem için eşinin ailesiyle tanışmak büyük bir heyecan yaratır. Leyla ise oldukça gergindir. Tüm ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından, Sinan’ın üzülmesinden korktuğu için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretse de bu karşılaşmaya engel olamaz.

          Dolandırıcı kardeş Levent yüzünden düştükleri nezarethane ile başlayan olaylar Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder. Dindar görünen ağabey Mehmet’in kumarhane işletiyor olması arada kaynasa da Leyla’nın babası Kani’nin bitmek bilmeyen çapkınlıkları ve en sonunda büyücü halanın Kerem’e büyü yapma çabası bardağı taşıran son damla olur. Kerem, Leyla’yı terk eder. Şimdi tüm aile yaptıklarını telafi etmek için Kerem’i yolundan döndürmek için seferber olacaktır.

        • 3

          AH LEYLA VAH KEREM OYUNCULARI KİMLER?

          Filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Sinan Çalışkanoğlu, Necat Bayar, Betigül Ceylan, Levent Sülün, Ceren Taşçı, Nilgün İsmailoğlu, Caner Çeleksiz ve Kuzey Çorbacı’nın yer alıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa