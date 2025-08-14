AH LEYLA VAH KEREM KONUSU NEDİR?

Leyla ve Kerem İtalya’da tanışıp evlenen genç bir çifttir. Pandemi sebebiyle tek başlarına evlenmişlerdir. Her şey normale dönünce sıra Leyla’nın ailesi ile tanışmaya gelir. Anne ve babasını kazada kaybeden Kerem için eşinin ailesiyle tanışmak büyük bir heyecan yaratır. Leyla ise oldukça gergindir. Tüm ailesini olduğundan çok farklı anlatan Leyla, yalanlarının ortaya çıkmasından, Sinan’ın üzülmesinden korktuğu için yolculuk boyunca geri dönmek için bahaneler üretse de bu karşılaşmaya engel olamaz.

Dolandırıcı kardeş Levent yüzünden düştükleri nezarethane ile başlayan olaylar Yıldız yengenin ilk aşkıyla kaçmasıyla devam eder. Dindar görünen ağabey Mehmet’in kumarhane işletiyor olması arada kaynasa da Leyla’nın babası Kani’nin bitmek bilmeyen çapkınlıkları ve en sonunda büyücü halanın Kerem’e büyü yapma çabası bardağı taşıran son damla olur. Kerem, Leyla’yı terk eder. Şimdi tüm aile yaptıklarını telafi etmek için Kerem’i yolundan döndürmek için seferber olacaktır.