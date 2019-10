Ağzında yavru yerine taş taşıyor

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyeleri, kampüs içerisinde yaralı halde gördükleri köpeği barınağa götürerek tedavi altına aldı.

Kulüp öğrencileri, 'Şimşek' adı verilen köpeğin tedavisinin devam ettiği sırada, köpeğin yaşadığı kulübede taşların olduğunu fark etti. Bir süre köpeği gözlemleyen öğrenciler, köpeğin düzenli olarak topladığı taşları kulübesine getirdiğini gördü. Ağzına aldığı taşlar nedeniyle dişleri kırılan ve ağzında çeşitli yaralar oluşan köpeğin durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan öğrenciler, köpeğin bir anda kaybettiği yavruları nedeniyle taşları yavru olarak benimsemiş olabileceğini öğrendi.

Şimşek'in ağzına aldığı taşı gittiği her yere götürdüğünü belirten Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyesi Hidayet Gürbüz, "Şimşek, kampüs içerisinde yaşayan güzel köpeklerimizden bir tanesi. Şimşek'i bulduğumuzda ağzında çeşitli yaralar vardı. Bakım alanımıza aldım. Orada kendisine bir kulübe verdik ve orada bakımına devam ediyorduk. Bir süre sonra Şimşek'in bulduğu her taşı kulübesine taşıdığını gördük. Bir gün kulübesine gidip baktığımızda içerisi hep taşlarla doluydu. Biraz daha gözlemleyince Şimşek'in sürekli taşlarla yaşadığını gördük. Taşlarla geziyor, taşlarla yemek yiyor, taşlarla su içiyor. Su içerken önce taşını su kabına atıyor. Sanki ilk önce taşa içiriyormuş gibi davranıyor. Daha sonra Şimşek'in yavrularını kaybettiğini ve bu durumun onda travma etkisi yarattığını öğrendik. Her gördüğü taşa annelik yapıyor. Taşları gezdiriyor, köpeklerden ve diğer öğrencilerden koruyor. Başka köpekler taşa yaklaştığında hırçınlaşabiliyor" dedi.

'YENİ GELEN ÖĞRENCİLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Okula yeni gelen öğrencilerin Şimşek'in durumu öğrendikten sonra çok şaşırdıklarını söyleyen Hidayet Gürbüz, "Üniversitemize her sene yeni öğrenciler geliyor ve Şimşek'in durumunu görünce merak ediyorlar. 'Acaba taş mı yiyor?' diye soruyorlar. Zaman içerisinde yeni gelen öğrenciler de Şimşek'in hikayesini öğrenince onların da içini bir burukluk kaplıyor" diye konuştu.

'KENDİNİ TAŞLARLA BAĞDAŞTIRMIŞ'

Köpeklerin de insanlar gibi bazı olayların ardından travma geçirebileceğini ifade eden Veteriner Hekim Ejder Dalgıç, "Şimşek, muhtemelen o taşların arasına yavrusunu doğurmuştur, yavrularının kokusunun taşlara sindiğini tahmin ediyoruz. Yavrularını kaybettikten sonra aynı kokuyu taşlarda hissettikten sonra taşlara kendini yakın hissetmiş olabilir. Pavlov'un deneyinde olduğu gibi zil çaldıktan sonra köpeğin salyalarının gelmesi gibi belli bir zaman sonra bağdaştırma olayı gerçekleşiyor. İlk zamanlarda kokusunu duyarak yavrusu zannettiği taşları kendiyle bağdaştırdıysa ilerleyen dönemlerde bu alışkanlık haline geliyor, sürekli ağzında taşıyor. Köpeklerde sık karşılaştığımız bir durum bu" dedi.