Ağva nerede? Ağva hangi şehirde, ilde, bölgede?

İstanbul’a yakınlığıyla bilinen Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin arasında olmasıyla yüksek bir doğa molası sunar. Karadeniz’in serin suları ve yemyeşil ormanlarıyla popüler olmuştur. Bilhassa hafta sonu kaçamakları için ideal bir bölgedir. Bu nedenle hafta sonları kalabalık olabilir. Bölgeye gelenler özellikle konaklama, kamp ve nehir turları gibi aktiviteler yapar.

AĞVA NEREDE?

Ağva nerede? Türkiye’nin kuzeybatısında ve Karadeniz kıyısında konumlanan yapısıyla öne çıkan Ağva, İstanbul il sınırları içinde bir tatil beldesidir. Sahil ve nehir turizmi açısından zengin doğal kaynakları bulunur. Doğal manzaraları, nehirler ve plajlarıyla gözleri üzerinde toplar.

AĞVA HANGİ ŞEHİRDE?

Ağva hangi şehirde? İstanbul iline bağlı Şile ilçesinde yer alır. Şile’nin Karadeniz kıyısındaki en popüler noktalarından biri olmasıyla gözleri üzerinde toplamıştır. Bilhassa İstanbul’a yakınlığı sayesinde hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. Bu nedenle Ağva’ya özellikle hafta sonu gidenlerin kalabalıkla karşı karşıya kalma olasılığı vardır.

AĞVA HAKKINDA BİLGİLER İstanbul iline bağlı, sevilen ve popüler bir tatil beldesidir.

Şile ilçesinin bir parçası olarak kabul edilir.

Göksu ve Yeşilçay nehirlerinin arasında konumlanmıştır.

Doğal plajları ve nehir turizmi ile ünlüdür.

Ormanlık alanları ve yürüyüş parkurları sayesinde özellikle doğa tutkunlarını kendine çeker.

Zengin otel seçenekleri vardır.

Konaklama seçenekleri arasında butik oteller, pansiyonlar ve kamp alanları mevcuttur.

Buraya özellikle kamp için gelenlerin sayısı az değildir.

Özellikle hafta sonu kaçamakları için ideal bir lokasyondur.

Karadeniz iklimi etkisindedir. Bu nedenle Ağva’da yazlar ılıman ve serin, kışlar ise yağışlı geçer.

Balıkçılık ve doğa sporları bölge ekonomisine katkıda bulunan aktivitelerdir.

Özellikle son dönemlerde buraya yapılan yatırımlarla daha da popüler olmuştur.

Doğa fotoğrafçılığı için ideal bir yerdir ve birçok fotoğraf karesi sunar. AĞVA’DA GEZİLECEK YERLER Göksu Nehri: Nehir kenarında yürüyüş yapabilir, kano ve tekne turlarına katılabilirsiniz.

Yeşilçay Nehri: Sessiz ve sakin bir nehir gezisi için tam aradığınız yer olabilir.

Ağva Plajları: Karadeniz’in serin sularında denize girebilir veya sahilde yürüyüş yapabilirsiniz.

Ağva Ormanları: Doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğrafçılık için uygun bir ambiyans sunar.

Şile Feneri: Tarihi ve manzarasıyla görülesi bir noktadır. Özellikle Ağva dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biridir.

Ağva Sahil Kasabası Merkezi: Butik kafeler, restoranlar ve küçük alışveriş noktaları ile keyifli bir yerdir. Tatil sonrası sevdiklerinize hediyelik eşya almak için uğrayabilirsiniz.

Longoz Ormanları: Eşsiz doğal yaşamının yanı sıra daha çok kuş gözlemi için tercih edilir.

