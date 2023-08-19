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        Haberler Yaşam Ağustosta karda kayak!

        Ağustosta karda kayak!

        Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da, kayak antrenörü Canser Atila, 3 bin 250 rakımlı Ergan Dağı'nda kayak yaptı. Atila, bölgede 12 ay kar bulunduğunu belirterek, "Ağustos ayında, bunaltan sıcaklarda kayak keyfi muhteşem" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:34
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          Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Erzincanlı kayak antrenörü Canser Atila da serinlemenin yolunu, zirvede buldu.

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          Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden Atila, kros motosikletiyle dağda kar bulunan alana çıktı. Atila, karların üzerinde kayak yaptı.

           

        • 3

          Serinlemek isteyenleri zirveye davet eden Atila, "Şu an Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesindeyiz. Bulunduğumuz rakım, deniz seviyesinden 3 bin 250 metre yükseklikte.

           

           

        • 4

          Hava ne kadar sıcak olursa olsun, burada 12 ay boyunca kar var. Ben de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kayak takımlarımı aldım ve arkadaşımla kros motoruyla dağın zirvesine çıktık.

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           Saatlerce mis gibi havada kayak yaptık. Sıcaktan bunalan herkesi Erzincan'a bekliyoruz" diye konuştu.

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