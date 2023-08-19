Ağustosta karda kayak!
Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da, kayak antrenörü Canser Atila, 3 bin 250 rakımlı Ergan Dağı'nda kayak yaptı. Atila, bölgede 12 ay kar bulunduğunu belirterek, "Ağustos ayında, bunaltan sıcaklarda kayak keyfi muhteşem" dedi
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Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemler geliştiriyor. Erzincanlı kayak antrenörü Canser Atila da serinlemenin yolunu, zirvede buldu.
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Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden Atila, kros motosikletiyle dağda kar bulunan alana çıktı. Atila, karların üzerinde kayak yaptı.
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Serinlemek isteyenleri zirveye davet eden Atila, "Şu an Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesindeyiz. Bulunduğumuz rakım, deniz seviyesinden 3 bin 250 metre yükseklikte.
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Hava ne kadar sıcak olursa olsun, burada 12 ay boyunca kar var. Ben de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kayak takımlarımı aldım ve arkadaşımla kros motoruyla dağın zirvesine çıktık.
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Saatlerce mis gibi havada kayak yaptık. Sıcaktan bunalan herkesi Erzincan'a bekliyoruz" diye konuştu.
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