Kültür ve Turizm Bakanlığı ağustos ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta Türkiye'yi 1 milyon 814 bin yabancı ziyaret etti.
Koronavirüs salgınının etkisiyle yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.2 geriledi.
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2018
|2019
|2020*
|2019/2018
|2020/2019
|OCAK
|1 461 570
|1 539 496
|1 787 435
|5.33
|16.11
|ŞUBAT
|1 527 070
|1 670 238
|1 733 112
|9.38
|3.76
|MART
|2 139 766
|2 232 358
|718 097
|4.33
|-67.83
|NİSAN
|2 655 561
|3 293 176
|24 238
|24.01
|-99.26
|MAYIS
|3 678 440
|4 022 254
|29 829
|9.35
|-99.26
|HAZİRAN
|4 505 594
|5 318 984
|214 768
|18.05
|-95.96
|TEMMUZ
|5 671 801
|6 617 380
|932 927
|16.67
|-85.90
|AĞUSTOS
|5 383 332
|6 307 508
|1 814 701
|17.17
|-71.23
8 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 76
2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 azalış göstererek 7 milyon 255 bin oldu.
Ağustos ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi 439 bin 731 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı 260 bin 846 kişi ile İngiltere ve 255 bin 651 bin kişiyle İngiltere takip etti.
|Ülkeler
|Ziyaretçi sayısı (Ağustos)
|Rusya Fed.
|439 731
|İngiltere
|260 846
|Ukrayna
|255 651
|Almanya
|170 007
|Bulgaristan
|79 077
|DİĞER
|609 389
|GENEL TOPLAM
|1 814 701
2020 yılı Ocak - Ağustos döneminde ise Türkiye'ye Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya 789 bin 602 ile birinci, Rusya 772 bin 686 ile ikinci, Bulgaristan 532 bin 417 kişi ile üçüncü sıradayer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!