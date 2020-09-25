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HaberlerTurizm

Ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71 düştü

Ağustos ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yıllık yüzde 71 düşüşle 1.8 milyona geriledi. Ağustosta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 439 bin 731 kişi ile Rusya oldu

25.09.2020 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ağustosta gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71 düştü
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı ağustos ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta Türkiye'yi 1 milyon 814 bin yabancı ziyaret etti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.2 geriledi.

YILLAR% DEĞİŞİM ORANI
AYLAR201820192020*2019/20182020/2019
OCAK1 461 5701 539 4961 787 4355.3316.11
ŞUBAT1 527 0701 670 2381 733 1129.383.76
MART2 139 7662 232 358718 0974.33-67.83
NİSAN2 655 5613 293 17624 23824.01-99.26
MAYIS3 678 4404 022 25429 8299.35-99.26
HAZİRAN4 505 5945 318 984214 76818.05-95.96
TEMMUZ5 671 8016 617 380932 92716.67-85.90
AĞUSTOS5 383 3326 307 5081 814 70117.17-71.23

8 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 76

2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.6 azalış göstererek 7 milyon 255 bin oldu.

Ağustos ayında Türkiye'ye en çok yabancı ziyaretçi 439 bin 731 kişiyle Rusya'dan geldi. Rusya'yı 260 bin 846 kişi ile İngiltere ve 255 bin 651 bin kişiyle İngiltere takip etti.

ÜlkelerZiyaretçi sayısı (Ağustos)
Rusya Fed.439 731
İngiltere260 846
Ukrayna255 651
Almanya170 007
Bulgaristan79 077
DİĞER609 389
GENEL TOPLAM1 814 701


2020 yılı Ocak - Ağustos döneminde ise Türkiye'ye Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya 789 bin 602 ile birinci, Rusya 772 bin 686 ile ikinci, Bulgaristan 532 bin 417 kişi ile üçüncü sıradayer aldı.

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