Ağustosta en çok suyu Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece tüketti

AA

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgiye göre İstanbul'da tüm zamanların en çok su tüketiminin yaşandığı ağustos ayında şehre toplam 82 milyon 611 bin 392 metreküp su verildi.

İlçe bazlı olarak Esenyurt, ağustos ayında toplam 4 milyon 882 bin 4 metreküp su tüketerek en çok su harcayan ilçe oldu. Esenyurt'u 3 milyon 803 bin 813 metreküp su tüketimiyle Pendik, 3 milyon 664 bin 404 metreküple Küçükçekmece, 3 milyon 500 bin 58 metreküple Ümraniye, 3 milyon 306 bin 329 metreküple Bağcılar takip etti.

Su tüketimi ağustos ayında toplam 3 milyon metreküpün altında yapan ilçeler ise şu şekilde:

Üsküdar 2 milyon 887 bin 347 metreküp, Başakşehir 2 milyon 862 bin 907 metreküp, Kadıköy 2 milyon 729 bin 965 metreküp, Kartal 2 milyon 667 bin 83 metreküp, Bahçelievler 2 milyon 592 bin 90 metreküp, Sarıyer 2 milyon 551 bin 560 metreküp, Maltepe 2 milyon 523 bin 707, Tuzla 2 milyon 403 bin 411 metreküp, Ataşehir 2 milyon 268 bin 285 metreküp, Fatih 2 milyon 215 bin 302 metreküp, Büyükçekmece 2 milyon 179 bin 957, Sultangazi 2 milyon 171 bin 347 metreküp, Esenler 2 milyon 96 bin 990 metreküp, Kağıthane 2 milyon 54 bin 810 metreküp, Avcılar 2 milyon 35 bin 646 metreküp su harcadı.

Ağustosta 2 milyon metreküpün altında su verilen ilçeler şunlar:

Sancaktepe 1 milyon 960 bin 304 metreküp, Gaziosmanpaşa 1 milyon 946 472 metreküp, Beylikdüzü 1 milyon 939 bin 718 metreküp, Şişli 1 milyon 857 bin 142 metreküp, Arnavutköy 1 milyon 784 bin 348 metreküp, Beykoz 1 milyon 683 bin 429 metreküp, Eyüpsultan 1 milyon 589 bin 929 metreküp, Bakırköy 1 milyon 570 bin 299 metreküp, Silivri 1 milyon 569 bin 667 metreküp, Beşiktaş 1 milyon 560 bin 523 metreküp, Beyoğlu 1 milyon 516 bin 522 metreküp, Zeytinburnu 1 milyon 402 bin 148 metreküp, Çekmeköy 1 milyon 372 bin 678 metreküp, Sultanbeyli 1 milyon 334 bin 605 metreküp, Güngören 1 milyon 322 bin 57 metreküp ve Bayrampaşa 1 milyon 291 bin 947 metreküp su kullandı.

Suyu 1 milyon metreküpün altında tüketen ilçeler ise 619 bin 1 metreküple Şile, 618 bin 340 metreküple Çatalca, 275 bin 248 metreküple Adalar oldu.

- "Basit tedbirlerle tonlarca litre su israfı önlenebilir"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, su kaynaklarını, iyi bir su yönetimiyle ve işletmesiyle ancak kendi kendine yetebilecek halde tutabileceğini söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacağını ve ülkede kişi başına kullanılabilir su miktarının 1120 metreküp olacağını, bu miktar suyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelebileceğini ifade eden Akgül, "Buna göre 2050 veya 2100 yılında Türkiye'yi çok ciddi bir su krizi mücadelesi beklemektedir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, su kaynaklarımız çok dikkatli yönetilmelidir." dedi.

Evde su tasarrufuna dikkati çeken Akgül, en çok suyun banyoda ve tuvalette harcandığını, bunun, günlük harcamanın yüzde 70'ini oluşturduğunu anlattı.

Akgül, evde harcanan suyun yüzde 15-20'sinin çamaşır yıkamak için, yaklaşık yüzde 10'unun da mutfakta harcandığını belirtti.

Küresel salgının henüz bitmediğine değinen Akgül, şöyle konuştu:

"Hijyen kurallarına her zaman olduğu gibi dikkat etmeye devam etmeliyiz ancak suyu tasarruflu kullanacak şekilde ellerimizi yılarken, '3-7-10 kuralını' uygulamalıyız. Önce 3 saniye ellerimizi su ile ıslatmalı. Musluk kapalı durumdayken, sabunla istediğimiz kadar eller ovulmalı. Sonra musluk açılarak 7 saniyede durulanarak toplam 10 saniyede eller daima temiz tutulurken su, tasarruflu kullanılmalıdır. Bireysel olarak alınacak diğer bazı basit tedbirlerle tonlarca litre su israfı önlenebilir. Tuvalet sifonları en çok su israfı yapılan yerlerden birisidir. Gereksiz kullanılmamalıdır. Bir tuvaletteki su kullanımını azaltmanın en basit yolu yıkama hacmini azaltmaktır. Banyo yaparken küvet doldurmak yerine duş alarak su tüketimi yüzde 25 azaltılabilir. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken, küvet ile banyo yaparak 120-150 litre gibi bir su tüketimi söz konusu olur. Sebze ve meyveleri akan su altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. Suyun sıcağa dönmesini beklerken akan suyu ziyan etmeyin. Bir kova içinde biriktirerek başka bir alanda kullanın. Sebepsiz yere sifonu kullanmayın."

Elleri yıkarken, dişleri fırçalarken, tıraş olurken muslukların açık bırakılmaması gerektiğine işaret eden Akgül, "Açık bıraktığımız musluklardan boşa akan su, yılda ortalama 12 tondur. Musluklarınız su damlatıyorsa, mutlaka tamir ettirin. Damlayan musluklar günde 30-200 litre suyun ziyan olmasına sebep olur. Kaynattığınız yumurtaların sularını atmayın. Çiçekleriniz bu suyu çok seveceklerdir. Onlar için kalsiyum kaynağıdır. Donmuş yiyeceklerin buzunun çözülmesi için, akarsuyun altına tutmayın. Kullanmadan bir gece önce buzdolabında çözülmeye bırakın. Daha sağlıklı bir yolu tercih etmiş olursunuz. Sıcak su borularını yalıtkan malzemeyle kaplayın. Boruların ısınmasını beklerken, musluğu açıp suyu ziyan etmemiş olursunuz." tavsiyelerinde bulundu.