Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 762 milyon metreküpü boru hatlarıyla, yaklaşık 591 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.
Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 artarken, LNG ithalatı yüzde 26.1 düştü.
Böylece doğalgaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artışla 3 milyar 354 milyon metreküpe yükseldi.
Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 370 milyon metreküple Rusya oldu. Rusya'yı 986 milyon metreküple Azerbaycan ve 406 milyon metreküple İran izledi.
Ağustosta Rusya'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 azalırken, Azerbaycan'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 34, İran'dan ise yüzde 152 artış gösterdi.
SANTRALLARDA TÜKETİM ARTTI
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 19.5 arttı ve 3 milyar 58 milyon metreküp oldu.
Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 45 artışla 1 milyar 289 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim de yüzde 7.8 artarak 274 milyon metreküp oldu.
Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 13,6 artışla 282 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 12.9 düşüşle 2 milyar 430 bin metreküpe geriledi.
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