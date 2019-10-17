17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ağustos ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 9.07 milyar TL olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 14.643 kişilik istihdam öngörülüyor.
Listeye göre, Defaş Madencilik AŞ, Manisa'da yıllık 4 milyon ton linyit üretim kapasiteli ve 1.2 milyar TL yatırım bedelli madencilik yatırımı için teşvik belgesi aldı. Yatırım kapsamında 1.100 kişilik istihdam öngörülüyor. Listeye göre ayrıca, Karayel Elektrik Üretim AŞ'ye Kırklareli'de 458 milyon TL yatırım bedelli ve 75 MW enerji üretim kapasiteli, Mutlu Gelibolu Elektrik Üretim AŞ'ye Çanakkale'de 412 milyon lira yatırım bedelli ve 48 MW enerji üretim kapasiteli, Galata Wind Enerji AŞ'ye Bursa'da 370 milyon lira yatırım bedelli ve 33.60 MW enerji üretim kapasiteli, Mutluer Enerji Üretim AŞ'ye Konya'da 369 milyon lira yatırım bedelli ve 44 MW enerji üretim kapasiteli olmak üzere toplam 1.6 milyar TL yatırım bedelli dört ayrı RES projesi için teşvik belgesi verildi.
16 BİN 575 KİŞİYE İSTİHDAM
Aynı gazetede yayımlanan Ağustos ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 284 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 22.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 16.575 olarak belirlendi.
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