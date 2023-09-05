Ağustos'ta 2.6 milyar dolarlık kimya ihracatı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ağustos ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1.6 artışla 21.6 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında 2.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ülke ihracatına en çok katkı veren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ağustos ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 14.4 pay aldı. Geçen yıl Ağustos ayına göre ihracatımızda yüzde 8.8’lik bir gerileme oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracatımız 19.5 milyar dolara ulaşırken son on iki aylık dönemde ihracatımız 30 milyar doları aştı" dedi.

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Küresel ekonomideki durgunluk ve yavaşlamanın, Avrupa pazarının resesyona girmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Şubat ayında yaşanana deprem felaketi gibi gelişmelerin ihracatıma olumsuz etki yaptığını kaydeden Pelister, "Dolayısıyla ilk yarı ciddi zorlanmalar yaşadık. Buna rağmen ülkemiz 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 3.8 büyüdü. İkinci yarıdan beklentimiz daha pozitif. Açıklarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİNANSMAN DESTEKLERİNİN ARTMASINI UMUYORUZ'

Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) ihracatçı firmaların yararlanması adına 11 banka ile beraber 1 milyar dolar hacminde yeni kredi protokolü imzaladıklarını da hatırlatan Pelister, "Protokol çerçevesinde firmalarımız 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisi kullanabilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu'ndan yararlanacakların kefalet limitleri artırıldı ve KOBİ’ler için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu gelişmeler, özellikle bu dönemde sermayeye daha fazla ihtiyaç duyan firmalarımız için finansmana ulaşım açısından büyük önem taşıyor. Bu desteklerin ve kredi limitlerinin artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

İHRACATTA LİDER PLASTİKLER VE MAMULLER OLDU

Ağustos ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 801 milyon 426 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

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İkinci sırada 726 milyon 606 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 211 milyon 966 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.

EN ÇOK İHRACAT HOLLANDA'YA

Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, Romanya, Rusya, ABD, Irak, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika ve Fransa oldu. Ağustos ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 53,18 ile Hollanda’ya oldu.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya, ABD, Irak, İngiltere ve Belçika olarak ilk onda yer aldı.