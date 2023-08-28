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        Haberler Gündem AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI BEKLENTİSİ belli oldu! 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Ağustos enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak?

        TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları, Eylül ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olan enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketine göre Ağustos ayı enflasyon rakamları beklentisi belli oldu. Eylül ayına günler kala gözler Ağustos enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 10:40 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:40
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        • 1

          Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Temmuz ayı enflasyon oranları yüzde 9,49 oranında artış gösterdi. Temmuz ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 9,62 puan artarak yüzde 47,83 düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayına sayılı günler kala gözler "2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 TEFE-TÜFE Ağustos ayı enflasyon rakamları oranına ilişkin son dakika açıklamaları...

        • 2

          AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

          3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

        • 3

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 5

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 6

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,84 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 34,53 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,85 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,30‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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