Ağustos ayında temettü ödeyecek firmalar hangileri: Bu ay kaç şirket, kaç lira kâr payı dağıtımı yapacak?
- 1
2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü haberleri yatırımcıların radarına girdi. Bu ay toplam 10 şirket, yıl içerisinde elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak ortaklarına dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL aralığında değişirken, ödeme tarihleri ve şirket bazlı tutarlar yakından takip ediliyor. İşte, Ağustos ayında temettü verecek firmalar...
- 2
2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
- 3
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
-
- 4
Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
- 5
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
- 6
Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
-
- 7
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
- 8
Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
- 9
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
-
- 10
Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
- 11
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025