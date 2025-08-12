2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü haberleri yatırımcıların radarına girdi. Bu ay toplam 10 şirket, yıl içerisinde elde ettikleri kârın bir bölümünü nakit olarak ortaklarına dağıtma kararı aldı. Açıklanan temettü miktarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL aralığında değişirken, ödeme tarihleri ve şirket bazlı tutarlar yakından takip ediliyor. İşte, Ağustos ayında temettü verecek firmalar...