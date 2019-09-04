04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 1 milyar 742 milyon 356 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 634 milyon 660 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 401 milyon 405 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.
Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 46,5 ile savunma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik artışla 10 milyar 213 milyon 599 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,4'lük yükselişle 1 milyar 533 milyon 233 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,7 artışla 340 milyon 204 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 123 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolar ile İngiltere ve 633 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki payı ağustosta yüzde 48,2 oldu.
Ağustos ayında ihracatçılar, ihracat gerçekleştirdikleri 223 ülkenin 132’sine ihracat artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, tam 56 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 8 artarak 3,7 milyar TL oldu. 5967 firma ağustos ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.
Ağustos ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamına 344 bin beyanname ile ulaştı. En çok beyanname açılan günler yine Cuma günleri olurken, 91 firma 11-14 Ağustos günlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince dahi 65 milyon dolarlık 227 beyanname açarak ihracata devam etti.
İllerin ihracatına bakıldığında: ağustos ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 5,6 milyar dolarla İstanbul, 974 milyon dolarla Kocaeli ve 953 milyon dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 17 katına çıkararak 57 milyon dolar ihracata ulaşan Yalova, yüzde 36,8 artışla 44 milyon dolar ihracata ulaşan Muğla ve yüzde 34,4 artışla 31 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı.
8 AYLIK PARİTE KAYBI 3,1 MİLYAR DOLAR
Miktar bazında ihracatta ise ağustosta yüzde 17,8 artışla 11,8 milyon tona, yılın ilk 8 ayında 95,6 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ağustos ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 190,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 8 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,1 milyar dolar oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|1 - 31 AĞUSTOS
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2018
|2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(19) (%)
|2017 - 2018
|2018 - 2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(18) (%)
|I. TARIM
|1.512.275
|1.533.233
|1,4
|11,7
|22.205.241
|22.718.839
|2,3
|12,6
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|955.169
|935.656
|-2,0
|7,1
|14.969.680
|14.820.727
|-1,0
|8,2
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|489.967
|482.217
|-1,6
|3,7
|6.424.169
|6.707.085
|4,4
|3,7
|Yaş Meyve ve Sebze
|111.080
|110.123
|-0,9
|0,8
|2.444.980
|2.143.070
|-12,3
|1,2
|Meyve Sebze Mamulleri
|111.576
|128.098
|14,8
|1,0
|1.517.586
|1.544.805
|1,8
|0,9
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|90.847
|72.222
|-20,5
|0,5
|1.335.245
|1.414.854
|6,0
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|63.698
|67.305
|5,7
|0,5
|1.777.968
|1.611.491
|-9,4
|0,9
|Zeytin ve Zeytinyağı
|16.806
|16.541
|-1,6
|0,1
|393.050
|314.580
|-20,0
|0,2
|Tütün
|66.543
|53.096
|-20,2
|0,4
|977.047
|984.685
|0,8
|0,5
|Süs Bitkileri ve Mam.
|4.652
|6.054
|30,2
|0,0
|99.636
|100.156
|0,5
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|192.331
|183.525
|-4,6
|1,4
|2.443.293
|2.567.842
|5,1
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|192.331
|183.525
|-4,6
|1,4
|2.443.293
|2.567.842
|5,1
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|364.775
|414.052
|13,5
|3,1
|4.792.268
|5.330.270
|11,2
|3,0
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|364.775
|414.052
|13,5
|3,1
|4.792.268
|5.330.270
|11,2
|3,0
|II. SANAYİ
|10.100.326
|10.213.599
|1,1
|77,7
|130.738.817
|138.480.004
|5,9
|76,9
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|916.892
|883.615
|-3,6
|6,7
|12.297.298
|12.181.443
|-0,9
|6,8
|Tekstil ve Hammaddeleri
|615.896
|573.612
|-6,9
|4,4
|8.431.752
|8.111.451
|-3,8
|4,5
|Deri ve Deri Mamulleri
|142.620
|135.183
|-5,2
|1,0
|1.632.378
|1.671.980
|2,4
|0,9
|Halı
|158.376
|174.820
|10,4
|1,3
|2.233.168
|2.398.011
|7,4
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.374.045
|1.634.660
|19,0
|12,4
|16.741.569
|19.475.504
|16,3
|10,8
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.374.045
|1.634.660
|19,0
|12,4
|16.741.569
|19.475.504
|16,3
|10,8
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|7.809.388
|7.695.324
|-1,5
|58,5
|101.699.949
|106.823.057
|5,0
|59,3
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.385.410
|1.401.405
|1,2
|10,7
|17.468.822
|17.647.315
|1,0
|9,8
|Otomotiv Endüstrisi
|1.607.580
|1.742.356
|8,4
|13,2
|30.713.002
|30.720.672
|0,0
|17,1
|Gemi ve Yat
|95.642
|109.694
|14,7
|0,8
|1.176.396
|941.891
|-19,9
|0,5
|Elektrik Elektronik
|800.780
|850.217
|6,2
|6,5
|11.118.040
|11.334.076
|1,9
|6,3
|Makine ve Aksamları
|550.693
|575.203
|4,5
|4,4
|6.837.784
|7.737.074
|13,2
|4,3
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|600.374
|612.708
|2,1
|4,7
|7.759.338
|8.131.509
|4,8
|4,5
|Çelik
|1.181.895
|1.022.830
|-13,5
|7,8
|13.497.213
|15.426.859
|14,3
|8,6
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|220.588
|285.653
|29,5
|2,2
|2.887.252
|3.346.443
|15,9
|1,9
|Mücevher
|896.161
|566.132
|-36,8
|4,3
|3.817.416
|4.318.001
|13,1
|2,4
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|119.750
|175.400
|46,5
|1,3
|1.898.640
|2.503.392
|31,9
|1,4
|İklimlendirme Sanayii
|342.610
|346.124
|1,0
|2,6
|4.407.773
|4.595.171
|4,3
|2,6
|Diğer Sanayi Ürünleri
|7.906
|7.602
|-3,8
|0,1
|118.274
|120.655
|2,0
|0,1
|III. MADENCİLİK
|325.034
|340.204
|4,7
|2,6
|4.587.150
|4.400.369
|-4,1
|2,4
|Madencilik Ürünleri
|325.034
|340.204
|4,7
|2,6
|4.587.150
|4.400.369
|-4,1
|2,4
|T O P L A M (TİM*)
|11.937.635
|12.087.036
|1,3
|91,9
|157.531.207
|165.599.211
|5,1
|91,9
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|394.349
|425.872
|8,0
|3,2
|4.769.689
|5.141.766
|7,8
|2,9
|ÖZEL İHRACAT TOPLAMI
|12.331.984
|12.512.907
|1,5
|95,2
|162.300.896
|170.740.977
|5,2
|94,8
|Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|599.929
|637.222
|6,2
|4,8
|8.326.193
|9.381.143
|12,7
|5,2
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|12.931.913
|13.150.130
|1,7
|100,0
|170.627.089
|180.122.120
|5,6
|100,0
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