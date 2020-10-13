Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 23,5 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.