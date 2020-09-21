Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,95 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 30.19 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 32,35, imalatta yüzde 30,19 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 28,95, dayanıklı tüketim malında yüzde 37,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 29,33 artış, enerjide yüzde 24,14 azalış, sermaye malında yüzde 35,99 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 7.41 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10,26, imalatta yüzde 7,41 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,89, enerjide yüzde 3,76, sermaye malında yüzde 8,33 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 24.14 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 24,14 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 58,55, tütün ürünleri yüzde 41,73, metal cevherleri yüzde 37,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3.76 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,76, basım ve kayıt hizmetlerinde yüzde 4,13, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 4,18 artış gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 15,75, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 8,96, diğer mamul eşyalar yüzde 8,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.