18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 025 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.
Konut satış sayıları, 2018-2019
İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 2019 AĞUSTOS AYINDA 34 BİN 148 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %168 oranında artış göstererek 34 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 382 konut satışı ve %12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %43,8 ile Bilecik oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 76 BİN 390 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 oranında azalarak 76 390 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 499 konut satışı ve %15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %72,4 oldu. Ankara 6 488 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.
KONUT SATIŞLARINDA 40 BİN 634 KONUT İLK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,7 azalarak 40 634 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %36,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 001 konut satışı ve %14,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 107 konut satışı ile Ankara ve 1 994 konut satışı ile İzmir izledi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 69 BİN 904 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 artış göstererek 69 904 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 880 konut satışı ve %14,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %62,2 oldu. Ankara 7 600 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 031 konut satışı ile İzmir izledi.
YABANCILARA 2019 YILI AĞUSTOS AYINDA 3 BİN 604 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azalarak 3 604 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2019'da ilk sırayı 1 549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.
ÜLKE UYRUKALRINA GÖRE EM ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI
Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 675 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya Federasyonu, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi.
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