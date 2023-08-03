Ağustos ayı kira artışı belli oluyor! Kira artış sınırlaması devam ediyor mu?

Ağustos ayı kira artış oranı 3 Ağustos Çarşamba günü Temmuz ayı enflasyon artış oranın açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak. Bilindiği üzere kira zammı kontratların yenileneceği aydan bir önceki aya ait enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Buna göre kira kontratını Ağustos ayında yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılar Temmuz ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını günlcelleyecek. Peki, kira artış oranı yüzde 25 sınırlaması kaldırıldı mı? İşte merak edilen detaylar...