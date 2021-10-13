HABERTURK.COM

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,83, işçilik endeksi %1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,94, işçilik endeksi %21,54 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42.97, AYLIK YÜZDE 1.06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,03, işçilik endeksi %1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,42, işçilik endeksi %21,67 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39.31, AYLIK YÜZDE 0.48 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,16, işçilik endeksi %1,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,18, işçilik endeksi %21,03 arttı.