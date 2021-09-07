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En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,98 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,93, mevduat faizi (brüt) %1,37, Amerikan doları %4,19, Euro %4,72 ve külçe altın %5,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %0,68 ve mevduat faizi (brüt) %0,24 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan doları %2,63, Euro %3,16 ve külçe altın %3,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %0,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %4,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %10,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,19 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %19,95, Euro %20,38, mevduat faizi (brüt) %24,84, DİBS %26,69 ve külçe altın %27,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %2,31, Euro %2,84, mevduat faizi (brüt) %8,29, DİBS %10,54 ve külçe altın %12,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.