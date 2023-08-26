"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine az bir süre kala gündeme geldi. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Ağustos enflasyon rakamları ile ilgili merak edilen bilgiler...