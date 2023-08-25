Ağustos ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentileri de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile belli oldu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağına ve beklentinin ne kadar olduğuna ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Ağustos enflasyon rakamları ile ilgili detaylar...