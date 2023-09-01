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        Haberler Gündem Ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı: 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Ağustos ayı enflasyon beklentisi anketi: 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Ağustos ayı enflasyon oranı rakamları için geri sayım başlamış durumda. Pek çok ekonomik kalemi de etkileyen TEFE-TÜFE enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Son olarak geçtiğimiz ay TÜFE aylık yüzde 9,49 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 47,83'e yükselmişti. Bu noktada gözler "Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?" sorusuna çevrildi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ve AA Finans'ın anketi ile belli oldu. İşte 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:47
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        • 1

          Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Eylül ayına girilmesiyle gözler "Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. Ağustos ayı enflasyon beklentisi de Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ve AA Finans beklenti anketi ile netlik kazandı. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

        • 2

          AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna rastladığında ertelenebiliyor.

          3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ağustos ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Eylül günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

        • 3

          AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

          AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

        • 4

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,84 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 34,53 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,85 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,30‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 18,18‘inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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