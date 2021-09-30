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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 36.9, İTHALAT YÜZDE 25.5 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat %25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 52.4, İTHALAT YÜZDE 46.8 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında %52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 32.4 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %66,4 iken, 2021 Ağustos ayında %81,6'ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 9.8 AZALDI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,5'e yükseldi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ağustos 2021

AĞUSTOS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95.1 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

AĞUSTOS AYINDA ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 79.5 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ağustos ayında ara mallarının payı %79,5, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %8,2 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %76,4, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %9,7 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 449 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 4.9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4,9 artarken, ithalat %4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %40,2, ithalat %16,3 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3.1 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,9'dur. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir.