EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

Bankaların sunduğu promosyon tutarları ve şartları zamanla değişebildiğinden, en güncel ve detaylı bilgileri ilgili bankaların resmi internet sitelerinden veya şubelerinden edinmeniz önemlidir.