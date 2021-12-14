Agüero kariyerini noktalıyor!

Sezon başında Manchester City'den ayrılarak, Barcelona'ya transfer olan Agüero, önce sakatlık; ardından kalp ritminde yaşadığı bozukluk nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı... Barcelona forması ile 11'de sahaya çıktığı ilk giydiği maçı, kalp ritmi bozukluğuna bağlı sorunlar nedeniyle tamamlayamayan Agüero'nun, henüz 33 yaşında emekliliğini açıklaması bekleniyor...

Kariyerinin en parlak dönemini City'de geçiren Agüero, halen İngiliz kulübünün tarihindeki en golcü isim... Agüero 18 yıllık kariyeri boyunca, Premier Lig'de büyük başarılar ve şampiyonluklar kazansa da, hiç Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıramadı...

Barcelona, Agüero'nun geleceğiyle ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.