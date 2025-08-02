AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile AGS sonuç tarihi!
Akademi Giriş Sınavı (AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım sağlayan adaylar, AGS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. AGS puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla hesaplanacak. İlk oturum olan MEB-AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soru için 110 dakika süre verilmektedir. ÖSYM sınav takvimi ile AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ