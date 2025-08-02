AGS sonuçları için bekleyiş sürüyor. AGS puanı, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla hesaplanacak. İlk oturum olan MEB-AGS'de adaylara çoktan seçmeli 80 soru soru için 110 dakika süre verilmektedir. ÖSYM sınav takvimi ile AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...