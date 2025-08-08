AGS sonuç tarihi: AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz'da tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, AGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. İki oturumda uygulanan AGS Genel Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavında sonuçlar ÖSYM Sonuç Sorgulama Sistemi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AGS sonuç tarihi...
AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gerçekleşen sınavın ardından, AGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. AGS puanı, AGS puanının yüzde 50’si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının yüzde 50’si toplanarak belirlenecek. Peki, "AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS sınav sonuçlar 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MEB AGS/ ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Temmuz tarihinde düzenlenen Akademiye Giriş Sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı. Sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
MEB 2025 - AGS VE ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.