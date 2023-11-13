Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz başvurusunu onayladı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, toplamda 300 milyon adet lot dağıtacak. Agrotech halka arzına katılım gösterecek olan yatırımcılar, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayılarını gündemine aldı. Peki, "Agrotech kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? Agrotech talep toplama tarihleri ne zaman?" İşte Agrotech olası lot dağıtım sayıları...