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        Haberler Gündem Agrotech halka arz talep toplama tarihleri: 2023 Agrotech kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var?

        Agrotech halka arz oluyor! Agrotech kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalar var?

        Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Bültenin yayımlanmasının ardından halka arz detayları da belli oldu. Agrotech hisse fiyatı 5,21 TL olarak belirlendi. Bu kapsamda yatırımcılar "Agrotech kaç lot verir, hangi bankalarda var ve talep toplama tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:39
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Agrotech halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Peki, Agrotech kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var? İşte, halka arza dair detaylar...

        • 2

          AGROTECH HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

          Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılacak ve bireysele eşit dağıtılacak.

        • 3

          AGROTECH HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Galata Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 4

          AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).

        • 5

          AGROTECH KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Agrotech katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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