Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Agrotech halka açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Peki, Agrotech kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalar var? İşte, halka arza dair detaylar...