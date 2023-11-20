Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne, kaç lot verdi ve ne zaman borsada işlem görecek?
Agrotech (AGROT) halka arz talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Borsa İstanbul'un yeni üyesi Agrotech'te halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aştı. Halka arz sonuçlarına göre 5,21 lira nominal değerdeki payların toplam 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. İşte Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz sonuçları ve lot bilgisi...
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Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım günleri arasında tamamlandı. Alnus Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 TL nominal değerdeki payları 5,21 lira fiyattan halka arz edilirken 300 milyon lira nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,56 milyar TL olarak gerçekleşti. İşte Agrotech halka arz sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
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AGROTECH HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı. Agrotech halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satıldı. Katılım endeksine uygun olmayan Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları duyuruldu.
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AGROTECH BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklanmadı. 'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, toplamda 300 milyon adet lot dağıtacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).
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AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılırken ve bireysele eşit dağıtım yapılacak.