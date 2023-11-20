Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne, kaç lot verdi ve ne zaman borsada işlem görecek?

        Agrotech halka arz sonuçları açıklandı! Agrotech borsa işlem tarihi ne, kaç lot verdi ve ne zaman borsada işlem görecek?

        Agrotech (AGROT) halka arz talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Borsa İstanbul'un yeni üyesi Agrotech'te halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL'yi aştı. Halka arz sonuçlarına göre 5,21 lira nominal değerdeki payların toplam 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. İşte Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz sonuçları ve lot bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. talep toplama işlemleri 15-16-17 Kasım günleri arasında tamamlandı. Alnus Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 TL nominal değerdeki payları 5,21 lira fiyattan halka arz edilirken 300 milyon lira nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1,56 milyar TL olarak gerçekleşti. İşte Agrotech halka arz sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          AGROTECH HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 15-16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında talep topladı. Agrotech halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satıldı. Katılım endeksine uygun olmayan Agrotech halka arz sonuçları açıklandı. Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları duyuruldu.

        • 3

          AGROTECH BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklanmadı. 'AGROT' BİST koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          AGROTECH HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Agrotech Yüksek Teknoloji halka arz açıklık oranı yüzde 25 olarak açıklanırken, toplamda 300 milyon adet lot dağıtacak.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).

        • 5

          AGROTECH HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Agrotech Halka arz hisse fiyatı 5,21 TL sabit fiyattan satılırken ve bireysele eşit dağıtım yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Habertürk Anasayfa