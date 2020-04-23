Ağrılı kardeşler hayalini kurdukları çalışma masasına '23 Nisan'da kavuştu

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İlçede ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarla dikkati çeken Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, maddi açıdan zor günler geçiren Öztürk ailesinin çocukları için harekete geçti.İlçede inşaat işlerinde çalışan dört çocuklu ailenin reisi Halis Öztürk'e iki yıl önce bel fıtığı teşhisi koyuldu.Baba Öztürk, rahatsızlığından dolayı çalışamayınca aile fertleri zor günler yaşamaya başladı.Maddi imkansızlıklar, ailenin ilkokula giden iki çocuğunun eğitim şartlarını da olumsuz etkiledi.Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Doğukan (9) ile aynı okulda 1. sınıfa giden kardeşi Volkan Öztürk’ün (7) evde kısıtlı bir ortamda ve yerde ders çalıştığını öğrenen sınıf öğretmenleri, durumu Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'ne bildirdi.Çocukların evdeki eğitim şartlarını iyileştirmek için kolları sıvayan Türk Kızılay gönülleri, çalışma masası, sandalye, sehpa, halı ve kırtasiye malzemesi temin ederek ailenin yaşadığı eve gitti.Malzemeleri eve yerleştiren Türk Kızılay gönülleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.