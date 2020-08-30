Ağrılı babadan teröristlerce dağa kaçırılan kızına "Korkma, kaç gel" çağrısı

AA

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Evladına kavuşmayı bekleyen ailelerden biri de Ağrılı Kaya ailesi.

Taşlıçay ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Yasin Kaya'nın 8 çocuğundan biri olan Çiğdem, il merkezindeki Ağrı Anadolu Lisesinde 5 yıl önce 10. sınıfta okurken terör örgütü PKK üyelerince kaçırıldı.

Yıllardır kızının hasretini çeken baba Yasin Kaya, çareyi Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemine katılmakta buldu.

Diyarbakır'da aylarca kızının yolunu gözledikten sonra köydeki tarım işleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine dönen Kaya, salgının sona ermesiyle tekrar Diyarbakır'daki "evlat nöbeti"ne katılacak.

Yaklaşık 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da telefonla görüştüğü baba Kaya, kızından geriye kalan fotoğraflara bakıp acısını hafifletmeye çalışıyor.

Baba Yasin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılı mart ayının sonlarına doğru 17 yaşındaki kızı Çiğdem'in terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kızlarının dağa kaçırılmasıyla aile hayatlarının altüst olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım, PKK ve HDP tarafından kaçırılarak götürülmüş. Sanki yer yarıldı da kızım içerisine girdi. Bugüne kadar kızımdan ne bir telefon ne de bir haber alamadık. Ben 7 ay Diyarbakır'da annelerin eylemine katıldım. İşim olduğu için geldim ve tekrar gideceğim. Kızımı oradan almadan gelmeyeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum. Kızımın hayali Türkçe öğretmeni olmaktı."

- "Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması bizi umutlandırdı"

Diyarbakır annelerinin bazılarının evlatlarına kavuşmasının sevindirici olduğunu ve kendilerini de umutlandırdığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"PKK bana büyük bir darbe vurdu. Hala da kızımı arıyorum. HDP milletvekillerinin vicdanları varsa kızımızı alıp getirip bize geri versinler. Demek ki HDP'nin vicdanı hiç yok. HDP milletvekillerinin zerre kadar vicdanı yok. Çocukları Amerika'da kolejler ve özel okullarda okuyor, bizim çocukları da zorla okuldan aldılar dağa götürdüler. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Bakanımız Soylu'nun sayesinde kızıma kavuşurum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polislerimiz inşallah bana bir gün 'Alo' deyip 'Kızınız teslim olmuş, getirdik' derler."

Kaya, devletin her zaman arkalarında olduğunu anlatarak, kızına, evine dönmesi ve terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

- "Kızım kaç gel, baban seni tekrar okutacak"

Baba Yasin Kaya, şunları kaydetti:

"Kızım eğer beni görüp veya duyuyorsan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Elimi tutarsın, evine gelirsin, hiç korkma, ceza yok. Ben, kardeşlerin ve annen seni özledik. Bütün ailen seni özledi. Kızım korkma kaç gel, baban seni tekrar okutacak. Türkçe öğretmeni olmak istiyorsan ben yine de seni okutacağım. PKK'lılar da gelip teslim olsun. Allah PKK'yı kahretsin, kızımı bıraksınlar."

HDP'ye de seslenen Kaya, "HDP'ye sesleniyorum, kızımı getirsinler. Kızım ufaktı, öğrenciydi. Kızımı okutmak için okula gönderdim. Neden zorla kızımı kaçırıp götürdüler? Ailece mahvolduk, perişanız. Kızımı almadan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünden gelmem. Ben kızım için tekrar Diyarbakır'a gidip nöbet tutacağım. Kızımı HDP milletvekillerinden almadan kesinlikle dönmeyeceğim." diye konuştu.