AA

Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Otobüslere binen kadınlar- Kadınların otobüs içerisinde görüntüleri- Otobüslerin hareket etmesi- Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevcan Tüzün'ün konuşması

Ağrılı 300 kadına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesiAĞRI (AA) - Ağrı Belediyesince 300 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Veysel Karani Türbe ziyareti için Siirt'e gönderildi.Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programlarını iptal eden Ağrı Belediyesi, kadınlar için farklı bir organizasyon yaptı.Veysel Karani Türbesi'ne ziyaret düzenleyen Belediye, farklı yaşlardaki 300 kadını sabah saatlerinde otobüslerle Siirt'e gönderdi.Ağrı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevcan Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Kadınlar için farklı bir program düzenlediklerini anlatan Tüzün, "Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın talimatlarıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarımızı Veysel Karani Türbesi'ne gönderdik. Kadınlar Günü için konser ve eğlence programı hazırlamıştık ama şehitlerimiz ve ülkemizdeki durumdan dolayı programı iptal etmek durumunda kaldık." diye konuştu.