Ağrı’da Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, çocuk tacizi suçlaması ile gözaltına alındı

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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, çocuk sporculara taciz suçlamasıyla gözaltına alındı ve görevden el çektirildi.

Söz konusu cinsel istismar iddiasıyla ilgili Ağrı Valiliği’nden şu açıklama yapıldı: “İlimizde görev yapan il müdür vekili hakkında ivedi bir şekilde soruşturma işlemlerine başlanılmış olup adli soruşturma neticesinde 23.12.2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma kapsamında ilgili kişi görevden uzaklaştırılmış ve olayı soruşturmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından iki müfettiş görevlendirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”