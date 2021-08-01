Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Örtülü köyünde etkili olan dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle köy yolu ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

AA'nın haberine göre, sel anı civardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.