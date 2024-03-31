Ağrı Belediye başkan adayları kimlerdir? Ağrı Belediyesi hangi partide? Ağrı Belediye başkanı kimdir?
Ağrı Belediyesi hangi partide? Ağrı Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Ağrı Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ağrı Belediyesini hangi parti kazandı ve Ağrı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ağrı yerel seçim sonuçları..
Ağrı BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığını 25799 alınan oy ve %55.57 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Savcı Sayan kazanmıştır.
Ağrı Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 3
Halkların Demokratik Partisi 3
Büyük Birlik Partisi 1
Saadet Partisi 1
Ağrı BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİHAZAL ARAS - DEM Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı AYDA NUR GÜL - DSP Ağrı Belediye Başkan Adayı NURİ KAYA - MP Ağrı Belediye Başkan Adayı ŞAHİN BOZDOĞAN - BTP Ağrı Belediye Başkan Adayı JİNDA DAŞ - TKH Ağrı Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞİRİN TİMUR - HAKPAR Ağrı Belediye Başkan Adayı MEHMET SALİH AYDIN - AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı BEYCAN TANIRĞAN - ZP Ağrı Belediye Başkan Adayı AYHAN KESKİN - BBP Ağrı Belediye Başkan Adayı AYTEN ERAT - DEVA Ağrı Belediye Başkan Adayı SEDAT ŞAHBAL - TKP Ağrı Belediye Başkan Adayı MEHMETŞAFİ ERİM - YENİDEN REFAH Ağrı Belediye Başkan Adayı ERKAN BULUT - CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı MUHAMMET ARİF YILMAZ - HÜDAPAR Ağrı Belediye Başkan Adayı ÖZCAN GÖK - BĞMSZ Ağrı Belediye Başkan Adayı MURAT GÖK - Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı METİN AYDEMİR - İYİ Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı
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