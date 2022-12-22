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Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği coğrafi işaretle tescillendi

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, kentin yaprak döneri ile haşıl yemeği coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi

Giriş: 22.12.2022 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği coğrafi işaretle tescillendi
AA

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, tescil başvurusu yapılan Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret verildiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı'nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirtti.

Ağrı'nın gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsediklerini ifade eden Tenekeci, "Özel idare olarak Ağrı'nın coğrafi tescil ürünlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylama aşamasında olan ürünlerimiz de var. Bu yıl yaprak dönerimiz ile haşıl yemeğinin coğrafi işaret tescilini aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

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