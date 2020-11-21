Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

Araçların üstünün karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Beyaz örtüyle kaplanan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu.Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

- Ardahan'da kar, Erzurum'da karla karışık yağmur

Ardahan'da gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.Beyaza bürünen kentte sürücüler, karla kaplanan araçlarını temizledi.Erzurum'da da karla karla karışık yağmur etkili oluyor.