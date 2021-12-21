AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Ağrı oldu. Meteoroloji'ye göre Ağrı'da etkisini gösteren kar yağışı 21 Aralık Salı akşamı ve gece yarısı devam edecek. Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir” denildi.