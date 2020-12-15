Ağrı Valisi Osman Varol AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vali Varol, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
Varol, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Elif Öztürk’ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" ile haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç’ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Vali Varol, 2020 yılının hem Türkiye hem de dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle geçen bir yıl olarak hatırlanacağını ve bununda kendisinin fotoğraf seçimini etkilediğini söyledi.
Anadolu Ajansı muhabirlerinin sahada özveriyle çalışarak olayın ruhunu tek bir kare ile anlatmayı başardığını belirten Varol, şöyle konuştu:
"Devletimizin medarı iftiharı olan Anadolu Ajansı, habercilik alanında tüm güçlü ülkelerin sahip olması gereken, toplumumuzun tamamını bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan bir kadroya sahiptir. Bugünün modern şartlarına uygun her türlü imkan ve araç gereç ile donatılmış önemli bir kurumumuzdur. Bu kurumumuzun da yıl boyu geçmiş olduğu haberlerden elde ettiği fotoğrafları yıl sonunda çeşitli kategorilerde seçime tabi tutuyor. Bu fotoğrafları incelediğimizde aslında yılın özetini de tekrar gözden geçirmiş olursunuz. Yaşam, spor ve haber kategorilerinde yıl içerisinde meydana gelmiş çok önemli olayları size hatırlatmış oluyor."
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