Ağrı Tanıtım Günleri İstanbul'da

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Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Ağrı Tanıtım Günleri'nin sloganı 'Medeniyetler şehri kapılarını Batı'ya açıyor' olarak belirlendi.

Organizasyon, İstanbulluları da, Ağrılıları da ve Ağrı'ya gidip kenti görmek isteyenleri de bekliyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, yöresel lezzetler İstanbullularla buluşacak. Abdigor köftesi, beyaz bal ve daha birçok yerel lezzet tanıtılacak.

Ayrıca kilim, tiftik, keçe yapımı gibi geleneksel el sanatları da sergilenecek. Etkinlikte ayrıca yöresel sanatçılar da sahne alacak.