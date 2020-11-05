Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı

AA

Ağrı'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek noktalarda gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.Eleşkirt ilçesinde bulunan 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlarda da kar yağışı etkili oldu.Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ve kentin yüksek kesimlerindeki dağlar beyaz gelinliğini giydi.Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı.