Ağrı'nın mor çiçekleri dağlarda görsel şölen sunuyor

AA

Hamur ilçesinde, zirveleri karla kaplı dağların eteğindeki yaylalara geç gelen bahar sonrası doğada canlanma yaşanıyor.Denizden yüksekliği 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda açan ve lavanta bahçelerini aratmayan rengarenk çiçekler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.Özellikle dağların eteğindeki yol ve akarsu kenarlarında açan yabani mor çiçekler güzelliği ile görenleri büyülüyor.