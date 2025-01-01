Ağrı kesiciye gerek yok! Lavanta yağından naneye baş ağrısını doğal yollarla yenmenin yolları!

Baş ağrısı, modern yaşamın sıkça karşılaşılan sorunlarından biridir. Çoğu zaman ağrı kesicilere başvurularak giderilmeye çalışılsa da, bu ilaçların uzun vadeli kullanımı yan etkilere neden olabilir. Neyse ki, baş ağrısını hafifletmek için doğal ve etkili yöntemler de mevcuttur. İşte detaylar!