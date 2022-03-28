Ağrı imsakiyesi 2022 Ramazan ayında hemen her ilde olduğu gibi Ağı il genelinde yaşayan tarafından da merak edilmektedir. Peki, Ağrı imsak (sahur) saati ve Ağrı iftar saati kaç? Başta belirtmekte fayda var ki Ağrı iftar saati ve Ağrı imsak (sahur) saati, Habertürk imsakiye sayfasında...