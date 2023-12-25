Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismardan tutuklandı
Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı
Giriş: 25.12.2023 - 00:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:34
Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.